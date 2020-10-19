Пашинян назвал цель войны в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на своей странице в Facebook на вопросы о войне в Нагорном Карабахе.

Целью вооруженного противостояния он назвал изменение правового статуса Нагорного Карабаха. «Второе. Могли ли мы избежать этой войны? Да, если бы сдали территории и согласились на неопределенный статус Карабаха, на неопределенный срок, при условиях отсутствия механизма дальнейшей корректировки статуса», — написал Пашинян.

По его мнению, последняя возможность достичь приемлемого для Армении статуса Нагорного Карабаха была исчерпана в 2011 году на переговорах в Казани.

Пашинян высказался о возможности решения конфликта военным путем: «Может война решить вопрос статуса Карабаха? Да, если достичь успеха в войне. Можем достичь успеха в войне? Да, если сконцентрировать вокруг этой цели национальный потенциал и искренне и самоотверженно идти к ней».

Ситуация в регионе резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.