Алиев заявил о взятии под контроль Азербайджана 13 сел в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль 13 сел Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в Twitter.

По словам азербайджанского лидера, вооруженные силы Армении нарушили согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня и подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана. В результате этих действий есть погибшие и раненые. Азербайджанская армия «дала врагу достойный ответ и освободила от оккупации несколько населенных пунктов», отметил Алиев.

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«Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы», — сообщил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.