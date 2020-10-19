Бывший СССР
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Российский врач перечислил причины потери обоняния
Игрока клуба АПЛ удалили за прыжок в соперника
Дуа Липа попозировала топлес для собственной линейки одежды
Перечислены самые высокооплачиваемые удаленные профессии
Телеведущая рассказала про выкидыш и растрогала зрителей
Доктор Мясников ответил на призыв Жириновского запретить выезд из России
Стюардесса сфотографировалась в мини-юбке на трапе самолета и восхитила сеть
Умер писатель Владимир Шпаков
Тайсон отреагировал на поражение Ломаченко в бою за титул чемпиона мира
Новости партнеров

Алиев заявил о взятии под контроль Азербайджана 13 сел в Нагорном Карабахе

Перейти в «Мою Ленту»
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
Фото: пресс-служба президента Азербайджана / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль 13 сел Джебраильского района в Нагорном Карабахе. Об этом он написал в Twitter.

По словам азербайджанского лидера, вооруженные силы Армении нарушили согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня и подвергли обстрелу из тяжелой артиллерии населенные пункты и боевые позиции Азербайджана. В результате этих действий есть погибшие и раненые. Азербайджанская армия «дала врагу достойный ответ и освободила от оккупации несколько населенных пунктов», отметил Алиев.

«Освобождены села Солтанлы, Амирварлы, Машанлы, Гасанли, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Геярчинвейселли, Ниязгуллар, Кечал Мамедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы, Исаглы», — сообщил он.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Алиев обвинил Армению в атаке на Азербайджан
Алиев назвал перемирие в Карабахе инициативой Армении
Алиев заявил о взятии 40 населенных пунктов в Карабахе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0116 октября

Своих не бросают

Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
04:54Сегодня

Бывший украинский посол призвал вернуть Крым через Белоруссию

04:52Сегодня

Украинские активисты потребовали декоммунизировать колбасу

00:08Сегодня

Прокурор Минска объяснил отсутствие задержаний на митингах в поддержку Лукашенко

Бывший СССР00:0114 октября

Карабахский тупик

Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
22:4818 октября

Ереван высказался о совместном проживании армян и азербайджанцев в Карабахе

22:4418 октября

Армения обратилась к НАТО из-за использования турецкого оружия в Карабахе

22:2718 октября

Армения раскрыла условие признания независимости Нагорного Карабаха

Бывший СССР00:0630 сентября

«Переговоры бессмысленны»

В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?
22:0918 октября

В Раде сочли манипуляцией вопросы Зеленского к украинцам

21:4518 октября

Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию мира

21:3518 октября

Подсчитан ущерб экономике Минска от протестов

Россия
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
В Крыму прокомментировали слова Эрдогана о принадлежности региона
Составлен путеводитель по московским кафе с «божескими» ценами
Врач предсказал появление «бактериального спецназа» из-за коронавируса
В Москве за сутки умерли 56 пациентов с коронавирусом
«Россия никогда не спивалась»
Водка, мед и самогон: кто создал миф о пьяных русских
Все материалы
Мир
Обезглавивший учителя убийца отправил видео расправы сторонникам ИГ
«Это как холодная война»
Как создание вакцины от коронавируса превратилось в инструмент международной политики
Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия в Армению
Ушел по-корейски
Студенческие бунты, самоубийства и пытки: как южнокорейский диктатор пытался удержать власть
Крупнейшую в мире мечеть открыли после карантина
Вице-повелитель мух
За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
Подсчитана средняя стоимость лечения от COVID-19 в Германии
Все материалы
Бывший СССР
Названной в честь бойцов Евромайдана улице в Одессе вернули имя маршала Жукова
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Число жертв ракетного удара Армении по Гяндже увеличилось до 13
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Президент Южной Осетии заразился коронавирусом
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе
Стороны обменяются пленными, телами убитых и продолжат переговоры
Уничтожение армянского С-300 Азербайджаном показали на видео
Все материалы
Экономика
Белоруссия отдала России долг за газ
«Яндекс» назвал виновника срыва сделки с «Тинькофф»
Ценам на российские лекарства от коронавируса установили «потолок»
Цифровое крепостничество
Кому нужен отказ от трудовой книжки и как он поможет россиянам сэкономить миллионы рублей?
Российское лекарство от коронавируса отказались продавать за рубеж
На базаре
Нобелевскую премию по экономике дали за умение торговаться. Почему это так важно?
Все материалы
Силовые структуры
«Бомба могла взорваться в любой момент»
Лужков, спецназ и олигарх Гусинский. Как 25 лет назад у стен Кремля освобождали автобус с туристами
«Как зомби — шли и стреляли»
15 лет назад 250 боевиков Шамиля Басаева напали на Нальчик. Уличные бои шли в городе целые сутки
Мужчина обстрелял автобус и убил трех человек в Нижегородской области
Нападавший скрылся в лесу с оружием
«Мое фото в кармане у каждого милиционера»
Ученик Усамы бен Ладена взрывал дома в России. Чтобы устранить его, понадобился секретный яд
Все материалы
Наука и техника
Шахматы и разрушительные обстрелы
Уникальные снимки первых дней немецкой оккупации Украины
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Украинец Ломаченко проиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира
«Народ не простит нам трусости»
Белорусские чемпионы выступили против Лукашенко. Теперь их выгоняют из сборной и отправляют в тюрьму
Новый Хабиб встретил бывшего соперника и принялся его обучать
Залезть в дерби
Битва «Ливерпуля» с «Эвертоном» и столкновение «Сити» с «Арсеналом» — главные интриги тура АПЛ
UFC нацелился на проведение боя Нурмагомедова и Гейджи со зрителями
«Врачи сказали, что я не смогу ходить»
Как чернокожая американка победила паралич и стала самой быстрой женщиной в мире
«Манчестер Юнайтед» разгромил середняка АПЛ
Все материалы
Культура
Перечислены любимые занятия Ефремова в изоляторе
Падающего толкни
Отцы, дети и однополый брак: каким получился режиссерский дебют звезды «Властелина колец»
Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан
Окей, поп
Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса
Рита Дакота пожаловалась на отсутствие секса в прошлом
«Я проснулся и увидел пятно крови рядом с подушкой»
Расизм, экстази и психопат-убийца: кто снял первый удачный хоррор про съемное жилье
Звезду «Интернов» срочно госпитализировали в Лондоне
Все материалы
Интернет и СМИ
За рубежом обвинили Россию в «жалкой дезинформации» про «обезьянью» вакцину
«В интернете есть проблемы, о которых даже не догадываешься»
Россияне уже лишились миллиардов рублей из-за мошенников в сети. Как это остановить?
Доктор Мясников ответил на прогноз по коронавирусу анекдотом о сексе пенсионеров
«Выбрать меня было самой большой ошибкой»
Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
Соведущий «Вечернего Урганта» рассказал о своем алкоголизме
«За тобой наблюдают»
Изобретен механизм, который избавит интернет от зла. Как он работает?
Телеведущая рассказала об изнурительной борьбе с раком
Все материалы
Ценности
54-летняя Сальма Хайек вновь удивила фанатов снимком в купальнике и без макияжа
Татьяна Чапыгина«Если пить, то просто свалишься с подиума»
Как советская манекенщица блистала на подиумах и объездила полмира, но бросила карьеру ради любви
Самая красивая женщина в мире поделилась пляжными фото в бикини
Портрет Адольфа Фредрика«Вместе с ним ушла свобода»
Как съеденная на десерт булочка убила самого доброго короля Швеции
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу в просвечивающем топе
Вассерману не снилось
Декольте Ирины Шейк, спущенные джинсы и жилет из 90-х: чем запомнились Недели моды Парижа и Милана
Рита Ора поделилась фото в пиджаке на голое тело и взволновала поклонников
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Двухлетняя девочка случайно разослала знакомым матери ее голые фото
Man throughly engaged in the delights of coin-operated Peep Show machine featuring films of Beautiful Girls and Exotic Dancers in ALL DANCE SHOW (3 subjects-10 cents each) in Arcade on 42 St. in the tawdry Time Square area. «Не переступай черту»
Продавец газет разбогател на кабинках с порно. Но в погоне за славой потерял жену, друзей и свободу
Из легкого пациентки вытащили аппликатор для тестирования на COVID-19
Грэм Энзор, владелец крупнейшей в Великобритании частной коллекции метеоритовДеньги с неба
Как устроен опасный мир охотников за метеоритами и почему внеземные камни стоят миллионы
«Мертвец» 20 часов пролежал в морозильной камере и ожил
«Кто не боится работать, голодным здесь не останется»
История девушки, которая в погоне за мечтой переехала в США
Рыбаки нашли редчайшего одноглазого акуленка-альбиноса
Все материалы
Уникальную Ferrari украсили выхлопом из золота 999 пробы
Адская «Копейка», что ты такое?!
Жигули апокалипсиса с мотором V8, которые унизят любой внедорожник!
Российские дилеры Haval начали продажи пикапов Great Wall
Конец пути: эти S-Классы станут запчастями
Видео: Мерседесы японских мажоров, которые уничтожат в Подмосковье
Пожарные уничтожили 770-сильный Mustang GT500 ради тренировок
Mazda: самое интересное за 100 лет
Отмечаем юбилей Мазды и вспоминаем самые яркие модели за вековую историю
Китайцам разрешили выпускать электрокары на платформе Porsche Taycan
Все материалы
Дом
Российская пенсионерка варила суп и устроила взрыв
Машина российского чиновника провалилась под землю
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Россиянин сделал из водонапорной башни особняк и переехал туда
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
Лидер группы «Чайф» предложил изолировать исторические здания
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Все материалы