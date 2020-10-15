Алиев заявил о взятии 40 населенных пунктов в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль 40 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, передает «Интерфакс».

«Наша успешная операция продолжается. До сегодняшнего дня освобождено около 40 или более населенных пунктов — городов и сел. И в ближайшее время будут очередные радостные новости», — сказал Алиев 15 октября в интервью турецкому телевидению.

Накануне Алиев объявил о взятии под контроль восьми сел. Всего с начала боев в Карабахе власти Азербайджана сообщали, что армия заняла целый ряд населенных пунктов, в том числе города Джабраил и Гадрут. Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) отрицало это. При этом 14 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что карабахские подразделения отступили на некоторых участках северного и южного направлений.

Столкновения в Карабахе начались 27 сентября. Спустя почти две недели министры иностранных дел Армении и Азербайджана прилетели в Москву на переговоры при посредничестве России. 10 октября было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.