Пашинян рассказал об отступлении карабахской армии

За 18 дней боев Армия обороны Нагорного Карабаха отступила на некоторых участках северного и южного направлений, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к народу. Об этом в среду, 14 октября, сообщает «Sputnik Армения».

Пашинян заявил, что в последние дни азербайджанские войска изменили тактику. Они с помощью диверсионных групп пытаются создать хаос и панику в тылу карабахских подразделений.

Армия обороны сохраняет контроль над обстановкой ценой огромных жертв, но при этом наносит колоссальный урон Азербайджану. На линии фронта сложилась крайне тяжелая ситуация.

Пашинян отметил, что говорит это не от безысходности, а потому что обязан сообщать гражданам правду — в отличие от властей Азербайджана, который скрывают от своего общества многотысячные потери.

Армянский лидер также предупредил о вероятности появления «нового Гитлера» и призвал мировое сообщество не допустить этого.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.

Военные действия периодически возобновляются. Последнее обострение началось 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокациях. 9 октября главы МИД двух стран приехали в Москву на переговоры. На следующий день было объявлено перемирие, но противники обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

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