Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил о вероятности появления «нового Гитлера». Его видеообращение к нации транслируется в Facebook.

Он не уточнил, кого из лидеров соседних стран имеет ввиду, однако выразил мнение, что «новый Гитлер» может появиться в Малой Азии. Он призвал мировое сообщество не допустить этого.

Также Пашинян констатировал провал стратегии Азербайджана по захвату Нагорного Карабаха с помощью блицкрига.

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Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах. Позже Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября, однако вскоре начали обвинять друг друга в нарушениях.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.