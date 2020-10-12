Армения назвала политику Турции провокационной

Министерство иностранных дел Армении назвала провокационной политику Турции в регионе. Об этом пишет РИА Новости.

«Решительно осуждаем провокационную политику Турции в нашем регионе и придаем важность сотрудничеству всех заинтересованных в стабильности региона сил», — говорится в заявлении ведомства.

Власти Армении утверждают, что при непосредственном участии турецкой стороны «была подготовлена и продолжается военная агрессия Азербайджана против Арцаха (самоназвание Карабаха — прим. «Ленты.ру»)».

«Не ограничиваясь поставками Азербайджану террористов с Ближнего Востока, вооружения и специалистов, Турция взяла на себя также информационное и политическое спонсорство кампании, развязанной Азербайджаном, с целью провала соглашений о гуманитарном прекращении огня», — говорится в сообщении.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.