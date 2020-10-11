Пашинян призвал признать право народа Карабаха на самоопределение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал страны мира признать право Нагорного Карабаха на самоопределение. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мир должен признать право Арцаха (самоназвание Карабаха — прим. «Ленты.ру») на самоопределение. Если этого не делают правительства и парламенты, это могут сделать народы, личности, организации. Это должно стать всемирным движением, объединяющим таких личностей, народы и организации», — написал Пашинян.

Также премьер опубликовал фото акций в поддержку Нагорного Карабаха, проводимых армянскими общинами в разных странах. По его словам, армяне во всем мире показали в эти дни силу консолидации.

«Это движение нужно сделать привлекательным для представителей других народов, которые выступают против насилия, коррупции, терроризма и стремятся к победе справедливости, свободы и любви», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что Степанакерт, столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики, впервые после объявления перемирия между Арменией и Азербайджаном подвергся обстрелу.

10 октября в 12:00 по местному времени (11:00 мск) в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении. По данным оборонного ведомства Армении, азербайджанские ВС начали атаку в местности Караханбейли. В Баку, в свою очередь, заявили, что армянская сторона обстреляла Тертер и Агдам.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.