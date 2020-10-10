Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Армении.

По данным оборонного ведомства Армении, азербайджанские ВС начали атаку в местности Караханбейли. В Баку, в свою очередь, заявили, что армянская сторона обстреляла Тертер и Агдам.

Режим прекращения огня в Карабахе вступил в силу 10 октября в 12:00 по местному времени (11:00 мск). О нем договорились в Москве главы МИД Армении и Азербайджана. Также стороны. согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.