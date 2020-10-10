В МИД России опубликовали заявление по итогам переговоров по Нагорному Карабаху

Официальный предстаивтель МИД России Мария Захарова опубликовала заявление министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении по итогам 10-часовых переговоров. Соответствующая запись доступна в Facebook.

В документа сказано, что в ответ на обращение российского президента Владимира Путина и в соответствиии с его договоренностями с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стороны пришли к соглашению.

Они договорились прекратить огонь в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста.

Азербайжан и Армения при посреднчиестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения дальнейшего урегулирования. Стороны также подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

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Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Стороны решили прекратить огонь с полудня 10 октября.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.