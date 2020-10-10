Переговоры по Нагорному Карабаху завершились

В Москве завершились трехсторонние переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России по вопросу урегулирования конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что переговоры проходили полностью в закрытом формате. Перед началом заседания Зограб Мнацаканян, Джейхун Байрамов и Сергей Лавров отказались даже от вступительных заявлений.

Всего переговоры шли дольше десяти часов.

Также сообщается, что Азербайджан и Армения договорились о перемирии с 12:00 10 октября и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.