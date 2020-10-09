Президенты Азербайджана и Армении прокомментировали переговоры в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал начавшиеся в Москве консультации министров иностранных дел последним шансом для Армении на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Об этом пишет «Интерфакс».

«Вчерашние и позавчерашние события на политической арене показали, что руководство Армении, наконец-то, стало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашими условиями (...) Мы все равно вернем эти территории и восстановим свою территориальную целостность. Мы не хотим кровопролития, но хотим свои территории, и им не стоит упускать этот шанс», — сказал он и добавил, что переговоры в Москве «внесут ясность на многие вопросы».

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Поделился ожиданиями от переговоров и президент Армении Армен Саркисян. Он выразил надежду, что в Москве министры смогут договориться о перемирии в Нагорном Карабахе.

Саркисян поблагодарил президента Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова за организацию консультаций. Он заявил, что в связи с возобновлением боевых действий возник большой гуманитарный кризис и под угрозой оказалось гражданское население.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.