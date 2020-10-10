Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе

Армения и Азербайджан договорились о перемирии и согласились начать обмен пленными и убитыми после вступления в силу режима прекращения огня. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Стороны по итогам согласовали трехсторонний документ. Участники переговоров договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших. Отмечается, что конкретные параметры режима перемирия будут согласованы дополнительно.

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Кроме того, стороны приступят к субстантивным переговорам для скорейшего мирного урегулирования при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Ереван и Баку также подтвердили неизменность формата переговоров.

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов прибыли в Москву в пятницу, 9 октября, по приглашению президента России Владимира Путина. Переговоры глав МИД с участием Лаврова, начавшиеся в пятницу днем, завершились в Москве в ночь на субботу, 10 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались вооруженные столкновения. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Погибли десятки военнослужащих с обеих сторон и мирные жители.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.