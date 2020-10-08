Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе

Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям для обмена телами погибших и пленными. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Также Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для проведения консультаций по этим вопросам.

Заявление российский лидер сделал после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

7 октября Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе и назвал происходящее трагедией. Он призвал стороны конфликта прекратить боевые действия. По словам российского лидера, на данных территориях «проживают не чужие нам люди».

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.