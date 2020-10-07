Путин назвал события в Карабахе трагедией

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе и назвал происходящее трагедией. Его цитирует ТАСС в среду, 7 октября.
«Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — это территории, на которых проживают не чужие нам люди. Надеемся, что в самое ближайшее время конфликт будет прекращен», — сказал он.
По его словам, большое количество российских граждан поддерживает дружеские и родственные отношения с обеими республиками. Путин призвал стороны к прекращению вооруженного противостояния. «Люди гибнут, большие потери с обеих сторон», — сказал он.
Российский лидер уточнил, что находится в постоянном контакте с премьером Армении.
5 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков впервые назвал обострение конфликта в Нагорном Карабахе войной. Ранее в Кремле сообщили, что Россия может ввести миротворцев в зону боевых действий только при согласии Армении и Азербайджана.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.