Путин назвал события в Карабахе трагедией

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе и назвал происходящее трагедией. Его цитирует ТАСС в среду, 7 октября.

Материалы по теме «Переговоры бессмысленны» В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия? «Надень форму, сынок, и иди» Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей

«Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах — это территории, на которых проживают не чужие нам люди. Надеемся, что в самое ближайшее время конфликт будет прекращен», — сказал он.

По его словам, большое количество российских граждан поддерживает дружеские и родственные отношения с обеими республиками. Путин призвал стороны к прекращению вооруженного противостояния. «Люди гибнут, большие потери с обеих сторон», — сказал он.

Российский лидер уточнил, что находится в постоянном контакте с премьером Армении.

5 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков впервые назвал обострение конфликта в Нагорном Карабахе войной. Ранее в Кремле сообщили, что Россия может ввести миротворцев в зону боевых действий только при согласии Армении и Азербайджана.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.