Пашинян раскрыл темы разговоров с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл темы телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным в интервью изданию РБК.

Как рассказал Пашинян, одной из главных тем бесед с российским лидером стало присутствие на Южном Кавказе террористов, воюющих с азербайджанской стороны. Он подчеркнул, что данный факт полностью меняет содержание конфликта в Нагорном Карабахе.

«Это уже вопрос не только Карабаха, а безопасности в нашем регионе в более широком смысле — безопасности России и Ирана. Это вообще вопрос глобальной безопасности», — пояснил армянский премьер.

Последний раз Пашинян и Путин беседовали 7 октября. Всего с начала конфликта в Нагорном Карабахе между политиками состоялось пять телефонных разговоров.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.

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