Пашинян напомнил об обязательствах России перед Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что Россия выполнит все свои договорные обязательства, подписанные между двумя странами. Об этом он заявил газете Bild.

Отвечая на вопрос о возможной помощи со стороны Москвы, Пашинян напомнил, что в армянском Гюмри расположена российская военная база, а также действует единая система ПВО. «Договор об этой системе очень четко определяет, в каких случаях эти вооруженные силы могут также использоваться для безопасности Армении. Я уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства, если такие случаи возникнут», — сказал он.

В договоре о размещении базы указано, что в случае любой внешней угрозы Армении это будет рассматриваться как внешняя угроза для России.

3 октября Пашинян заявил, что Армения готова обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах, где неделю назад обострился конфликт между Ереваном и Баку. Отвечая на вопрос о том, хотел бы он видеть миротворцев из России в зоне столкновений, глава правительства подчеркнул, что такое решение может быть принято в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались столкновения. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.