Последствия обстрела азербайджанского города показали на видео

Азербайджанский телеканал Real TV показал последствия обстрела города Мингечевира (Мингечаура). Видео опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах видно поврежденный грузовой автомобиль и разрушенное здание. Внутри него выбиты окна, сломана мебель, а также есть разрушения на стенах и потолке.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило об обстрелах армянскими военными двух своих городов — Мингечевира (Мингечаура) и Тертера. В свою очередь, армянская сторона заявила, что не вела огонь по Азербайджану.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.