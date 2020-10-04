Лидер Карабаха приказал прекратить обстрел военных объектов Азербайджана

Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян приказал прекратить обстрел военных объектов Азербайджана в городе Гяндже. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Арутюнян добавил, что ракетные удары по азербайджанским военным объектам были нанесены по его приказу. «Если кто не понял моего предупреждения, то это была не шутка», — сказал он в видеообращении.

По его словам, если противник не сделает соответствующих выводов, удары будут продолжены.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.