Президент Азербайджана заявил о взятии под контроль сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль еще семи сел на линии соприкосновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш в Тертерском, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шяйбяй, Гуйчаг в Джабраильском и Ашагы Абдульрахманлы в Физулинском районах Азербайджана», — написал глава государства в своем Twitter.

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Ранее 3 октября Алиев сообщил, что армия Азербайджана взяла контроль над селом Мадагиз. «Сегодня азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагизе. Мадагиз наш», — заявил глава государства.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан ранее заявлял, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицала эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.