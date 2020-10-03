Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о беспрецедентной атаке Азербайджана на Нагорный Карабах. Об этом он заявил в обращении к соотечественникам, опубликованном в Facebook.

«Практически неделю народ противостоит азербайджано-турецкому террористическому нападению», — отметил он. Пашинян подчеркнул, что в XXI веке редко можно встретить такие масштабы военных действий.

По сведениям армянских военных, в атаки на Нагорный Карабах вовлечены турки и сирийцы, «наемники, террористы и спецназовцы». Премьер добавил, что действиями армии Азербайджана руководят 150 военнослужащих из Турции.

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Ранее Пашинян заявил, что переговоры по Нагорному Карабаху возможны только в случае остановки военных действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал свои встречи с армянским премьер-министром бессмысленными и потребовал вернуть Нагорный Карабах.

Министерство обороны Армении в субботу, 3 октября, сообщило о трех сбитых в Нагорном Карабахе самолетах ВВС Азербайджана. Утверждается, что бои продолжаются на северном и южном направлениях границы Карабаха.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.