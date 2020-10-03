Алиев назвал встречи с Пашиняном бессмысленными и потребовал вернуть Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал свои встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном бессмысленными и потребовал вернуть Нагорный Карабах. Об этом он заявил в беседе с Al Jazeera TV, передает в субботу, 3 октября, «Интерфакс».

«Я встречался с премьер-министром Армении. Однако, эти встречи были совершенно бессмысленными и носили формальный характер. Он [Пашинян] сказал мне, что они не вернут территории. Если они не хотят этого делать, если они много лет выступают против принципов, разработанных Минской группой [ОБСЕ], и срывают переговоры, то, что можно говорить после этого?», — задался вопросом Алиев.

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При этом лидер Азербайджана подчеркнул, что хочет мирно вернуть земли государства, не вступая в военные действия. Он назвал происходящие сегодня столкновения с Арменией самыми крупными за последние 28 лет. По его словам, война прекратится только тогда, когда ВС Армении покинут оккупированные территории.

Министерство обороны Армении в субботу, 3 октября, сообщило о трех сбитых в Нагорном Карабахе самолетах ВВС Азербайджана. Утверждается, что бои продолжаются на северном и южном направлениях границы Карабаха.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.