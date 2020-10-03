Азербайджан показал новое видео с уничтожением армянской техники

Баку показал новое видео с уничтожением армянской военной техники. Оно опубликовано на YouTube-канале Министерства обороны Азербайджана.

Отмечается, что видео сняли ночью. На кадрах видно, как армия уничтожает колонны военной техники. В Минобороны утверждают, что тем самым пресекли боевую активность противника.

Министерство обороны Армении в субботу, 3 октября, сообщило о трех сбитых в Нагорном Карабахе самолетах ВВС Азербайджана. Утверждается, что бои продолжаются на северном и южном направлениях границы Карабаха.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.