Азербайджан заявил об ожесточенных боях в Карабахе

В Нагорном Карабахе начались ожесточенные бои на различных направлениях фронта линии соприкосновения с Арменией. Об этом заявили в МИД Азербайджана, передает в субботу, 3 сентября, РИА Новости.

«Ситуация на фронте остается напряженной. В течение ночи была пресечена боевая активность противника на различных направлениях фронта, и ему был нанесен сокрушительный удар. Ожесточенные бои по всему фронту продолжаются», — указано в сообщении ведомства.

Ранее 3 октября Министерство обороны Армении сообщило о трех сбитых в Нагорном Карабахе самолетах ВВС Азербайджана. Там также отметили, что бои продолжаются на северном и южном направлениях границы Карабаха.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.