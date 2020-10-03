Президент Карабаха собрался на передовую

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что вместе с подразделениями спецназа собирается направиться на передовую. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Вместе с подразделениями специального назначения направляюсь на передовую, чтобы принять свою честь боя, так как я на передовой буду полезнее, чем в тылу», — написал Арутюнян.

Он призвал соотечественников незамедлительно подняться на ноги, и «с беззаветной преданностью защитить наше свое право жить на родине без экзистенциальной угрозы». «Это священная отечественная война, в которой мы должны победить, каждый — максимальным участием и преданностью», — добавил Араик Арутюнян.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.