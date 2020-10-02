Азербайджанские беспилотники атаковали Степанакерт

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерте прогремела серия взрывов. В городе включена воздушная сирена, сообщает «Sputnik Армения».

«Что произошло, пока сложно понять, но в центре Степанакерта звук был очень сильным. Вой сирен все еще продолжается», — передает корреспондент издания с места событий.

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По информации Telegram-канала WarGonzo журналиста Семена Пегова, столицу НКР атаковали азербайджанские беспилотники.

Ранее 2 октября сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по Степанакерту. В результате обстрела пострадали мирные жители, был нанесен урон гражданской инфраструктуре, сообщили в министерстве обороны Армении.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.