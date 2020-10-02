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Пашинян назвал условие перемирия в Нагорном Карабахе

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Фото: Annegret Hilse / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью канадскому изданию The Globe and Mail назвал условие установления перемирия в Нагорном Карабахе.

По его мнению, это станет возможно только после ухода Турции с Южного Кавказа.

«Террористы, завезенные с Ближнего Востока, воюют на стороне Азербайджана при поддержке Турции. Как можно сейчас предложить оставить население Нагорного Карабаха без защиты перед лицом террористов и экстремистов?», — сказал Пашинян.

Ранее 2 октября стало известно о готовности Армении начать переговоры о прекращении огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ. Вместе с тем воинские соединения Вооруженных сил республики были приведены в состояние полной боевой готовности после обстрела столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерта.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.

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