Армения привела войска в полную боевую готовность

Воинские соединения Вооруженных сил Армении приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.

«В воинских частях развернуты пункты приема личного состава и техники. Подразделения укомплектованы и заняли оборонительные районы», — заявили в ведомстве.

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Укомплектование проводилось в сотрудничестве с органами местного самоуправления и союзом добровольцев «Еркрапа» — военизированным формированием, члены которого принимали участие в нагорно-карабахском конфликте.

Ранее 2 октября стало известно, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерту.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.