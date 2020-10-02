Азербайджанские войска ударили по Степанакерту

Азербайджанские войска нанесли удар по городу Степанакерту в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

По его данным, в результате обстрела пострадало много мирных жителей. Также был нанесен урон гражданской инфраструктуре.

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Ранее 2 октября Министерство обороны Азербайджана отчиталось о взятии ряда высот во время боевых действий в Нагорном Карабахе. В частности, отмечалось, что азербайджанские войска заняли господствующие высоты вокруг Мадагиза на Агдаринском направлении, а также смогли продвинуться на Джебраил-Физулинском направлении.

В Армении после этого заявили о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ. В то же время Ереван подчеркнул, что продолжит «решительно отражать агрессию Азербайджана».

27 сентября начались бои в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР, Республика Арцах), из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.

Президенты России, Франции и США 1 октября выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.