Армения заявила об обстреле со стороны Азербайджана и гибели мирного жителя

Министерство обороны Армении заявило об обстреле территории страны со стороны Азербайджана. Об том сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря армянского министерства Шушана Степаняна.

Согласно заявлению ведомства, в результате атаки погиб мирный житель, еще двое были ранены. Власти Армении утверждают, что Азербайджан применил артиллерию в направлении мирного населенного пункта, а также совершил атаку с беспилотного летательного аппарата.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что страна отозвала для консультаций своего посла из Израиля из-за поставок еврейским государством оружия Азербайджану. Она отметила, что для Армении неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану.

27 сентября начались бои в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республика Арцах), из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.

Президенты России, Франции и США 1 октября выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.