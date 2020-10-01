Врачи в Карабахе спасли французского журналиста

Врачи в непризнанной Нагорно-Карабахской республике спасли жизнь журналиста французского издания Le Monde. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Арцаха в своем Telegram-канале.

Операция была проведена 1 октября. Как отметили в ведомстве, иностранный журналист был тяжело ранен во время обстрелов вооруженных сил Азербайджана в городе Мартуни.

Как отмечает РИА Новости, ранее стало известно, что ранены были два французских журналиста: Ален Кавали и Рафаэль Ягобзаде. Состояние первого оценивалось как стабильно тяжелое, второго — средней тяжести. Также легкие ранения получили двое армянских журналистов. Сопровождающий их военный погиб.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле своих позиций, Армения же обвиняет азербайджанских военнослужащих в нападении на Арцах, обе стороны сообщают о жертвах среди гражданского населения.