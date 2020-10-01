Армения заявила о 1280 погибших азербайджанских военных

Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе погибли 1280 азербайджанских военных, передает РИА Новости.

Он опубликовал данные, согласно которым Азербайджан также потерял 4 самолета, 12 вертолетов, 90 беспилотников, 181 танк и БМП, 3 тяжелые огневые системы и 2 установки «Смерч».

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Ранее Министерство обороны Азербайджана заявляло, что противник потерял убитыми 2300 военнослужащих.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские войска атаковали его позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Армения утверждает, что азербайджанская армия напала на Нагорный Карабах.

Позже Азербайджан сообщил, что «освободил» семь сел, в Ереване отрицают это. При этом власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики признали потерю некоторых позиций.

Армения утверждает, что на стороне Азербайджана в конфликте участвует Турция. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Турция вернулась на Кавказ, чтобы продолжить геноцид армян.