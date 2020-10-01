Азербайджан опубликовал видео из «освобожденных территорий»

Азербайджанские СМИ опубликовали видео, снятое на территориях, «освобожденных» в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Haqqin.az.
Кадры сняты из автомобиля. Вдоль дороги видна поврежденная техника.
Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские войска обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения утверждает, что Азербайджан напал на Карабах.
После начала столкновений Баку сообщил, что азербайджанские войска взяли под контроль семь сел и несколько стратегически важных высот. Президент Ильхам Алиев заявил, что на «освобожденных территориях» водружен азербайджанский флаг.
Армения опровергала информацию о занятии сел противником. Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) признало, что потеряло часть позиций, но потом заявило об их возвращении.
В 1991 году Нагорный Карабах, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Военные действия периодически возобновляются.