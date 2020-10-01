Азербайджан опубликовал видео из «освобожденных территорий»

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Азербайджанские СМИ опубликовали видео, снятое на территориях, «освобожденных» в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Haqqin.az.

Кадры сняты из автомобиля. Вдоль дороги видна поврежденная техника.

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские войска обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения утверждает, что Азербайджан напал на Карабах.

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После начала столкновений Баку сообщил, что азербайджанские войска взяли под контроль семь сел и несколько стратегически важных высот. Президент Ильхам Алиев заявил, что на «освобожденных территориях» водружен азербайджанский флаг.

Армения опровергала информацию о занятии сел противником. Руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) признало, что потеряло часть позиций, но потом заявило об их возвращении.

В 1991 году Нагорный Карабах, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Военные действия периодически возобновляются.