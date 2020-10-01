Пашинян обвинил Турцию в намерении продолжить геноцид армян

Турция вернулась на Кавказ, чтобы продолжить геноцид армянского народа. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Армения и армяне Южного Кавказа являются последним препятствием для турецкой экспансии на север, юго-восток и восток, а также реализации ее имперской мечты», — написал Пашинян.

Он обвинил Турцию в намерении продолжить геноцид для достижения прагматических целей в регионе. «Это уже не просто вопрос Карабаха и не вопрос безопасности армянского народа. Сейчас это вопрос международной безопасности, и сегодня армянский народ защищает также и международную безопасность, принимая на себя, возможно, новую историческую миссию», — пояснил политик.

Ранее 1 октября Пашинян заявил, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) противостоит терроризму «во имя глобальной безопасности»: «Международное сообщество четко зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет против Арцаха и Армении с помощью наемников-террористов».

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. При этом президент непризнанной Нагорно-Карабахская Республики (НКР) Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке. В 2019 году палата представителей Конгресса США признала геноцид армян. В ответ руководство Турции заявило о готовности признать геноцидом истребление в США индейцев.