Лукашенко поговорил с Алиевым и Пашиняном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает БЕЛТА.

Главной темой разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе.

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Стороны также поговорили о развитии двусторонних отношений и торгово-экономическом сотрудничестве.

Ранее 1 октября Пашинян рассказал, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) противостоит терроризму «во имя глобальной безопасности». «Международное сообщество четко зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет против Арцаха и Армении с помощью наемников-террористов», — пояснил политик.

30 сентября Алиев заявил, что вывод Вооруженных сил Армении с территории НКР является единственным условием для прекращения боев.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. При этом президент непризнанной Нагорно-Карабахская Республики (НКР) Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.