Армения объявила своим противником в Нагорном Карабахе терроризм

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) воюет против международного терроризма, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет «Интерфакс».

По его мнению, цели терроризма не ограничены географически, он в равной степени угрожает США и Ирану, России и Франции.

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«Наша дипломатия одержала крупную победу. Международное сообщество четко зафиксировало, что азербайджано-турецкий тандем воюет против Арцаха и Армении с помощью наемников-террористов. Арцах, Армения и армянский народ борются во имя глобальной безопасности», — объявил Пашинян.

Ранее в МИД России заявили, что в зону нагорно-карабахского конфликта осуществляется переброска незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии. Ведомство призвало принять меры по недопущению участия наемников в боевых действиях и их незамедлительному выводу из региона.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. При этом президент непризнанной Нагорно-Карабахская Республики (НКР) Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.