Оценена ситуация в Нагорном Карабахе

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе остается стабильно напряженной. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Ночью на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения сохранялась относительно стабильная напряженность (...) На данный момент, она сохраняется по всем направлениям линии фронта (...) Оперативно-тактическая обстановка не изменилась», — оценила она ситуацию в зоне конфликта.

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Степанян добавила, что на отдельных участках продолжались обстрелы из артиллерийского и огнестрельного оружия. «С целью улучшения боевых порядков противник попытался провести перегруппировку и передвижение сил, эти действия были вовремя замечены и пресечены подразделениями Армии обороны», — отметила пресс-секретарь.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. При этом президент непризнанной Нагорно-Карабахская Республики (НКР) Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.