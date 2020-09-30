В Нагорном Карабахе призвали готовиться к длительной войне

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что считает необходимым готовиться к долгосрочной карабахской войне. Об этом пишет «Интерфакс».

«В противном случае будем иметь проблемы с реализацией нашего права на мирную жизнь у себя на родине», — заявил Арутюнян в ходе брифинга для местных и иностранных журналистов в Степанакерте.

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По его словам, тактика Армии обороны Карабаха заключается в принуждении противника к миру. Он также заявил, что одним из адресатов войны является Иран. «Эта война направлена также против Ирана, поскольку мы знаем, какие региональные проблемы существуют, связанные, в частности, с Северным Ираном», — отметил он.

Ранее сообщалось, что число погибших армянских военных в зоне конфликта в Нагорном Карабахе превысило 100 человек. Министерство обороны непризнанной НКР сообщило, что в ходе последних боев погибли еще 23 военнослужащих. Таким образом с начала боевых действий сторона потеряла 104 человека.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. При этом президент НКР Араик Арутюнян признал, что республика потеряла часть позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.