Грузия предложила Армении и Азербайджану провести переговоры в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария предложил Армении и Азербайджану провести в Тбилиси переговоры по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает «Sputnik Грузия».

Гахария отметил, что «дальнейшая эскалация ситуации крайне негативно скажется на безопасности всего региона». Он подчеркнул, что Грузию связывают добрососедские отношения с обеими странами.

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Установление мира отвечает общим интересам, и Грузия готова любым путем способствовать этому процессу, в том числе организовать встречу представителей конфликтующих стороны в Тбилиси, заявил премьер.

Ранее Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что армия страны будет продолжать военную операцию в Карабахе до полного вывода оттуда Вооруженных сил Армении.

27 сентября Азербайджан сообщил, что армянские войска обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил контрнаступление. Армения заявила, что азербайджанская армия напала на Нагорный Карабах.

Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор из-за Карабаха. В 1991 году данная территория, большинство населения которой составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Началась война, в 1994-м году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Но периодически военные действия возобновляются.