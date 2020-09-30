Названо число погибших военных в ходе конфликта Нагорного Карабаха

Число погибших армянских военных в зоне конфликта в Нагорном Карабахе превысило 100 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

По информации ведомства, в ходе последних боев погибли еще 23 военнослужащих. Таким образом с начала боевых действий сторона потеряла 104 человека.

Ранее в Азербайджане заявили, что число погибших мирных жителей в Нагорном Карабахе выросло до 14 человек. Госпитализированы 46 человек.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.