В Совфеде призвали нейтральные страны помочь урегулировать конфликт в Карабахе

Нейтральные страны должны принять участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе и стать посредниками в мирных переговорах Армении и Азербайджана. С таким призывом выступил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, сообщает РИА Новости.

По его словам, сейчас всем сторонам важно взять ситуацию под контроль и остановить дальнейшие боевые действия в регионе.

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Сенатор напомнил, что ситуация вокруг Карабаха длится так долго, что стала практически «хронической, как болезнь». В свое время перемирия удалось достичь немалыми усилиями России и других государств. «Долгое время удавалось сохранять, образно выражаясь, ремиссию — режим прекращения огня», — сказал он.

Ранее эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин заявил, что российская военная база в Армении будет гарантом ненападения Турции на страну на фоне карабахского конфликта. В случае прямой агрессии Ереван может рассчитывать на помощь Москвы, но обязательства не распространяются на Нагорный Карабах.

27 сентября Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Карабахе, что привело к гибели солдат и мирного населения. В ответ в Ереване заявили, что азербайджанская армия напала на Нагорный Карабах. Власти Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и мобилизацию. Президент Азербайджана ввел частичную мобилизацию и военное положение в нескольких городах и регионах. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую помощь. Российский президент Владимир Путин призвал прекратить бои.

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