Алиев назвал условие прекращения боев в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Армения должна «в полном составе и немедленно» вывести войска с территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), заявил он.

Материалы по теме Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек «Переговоры бессмысленны» В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?

Алиев считает, что переговорный формат по урегулированию конфликта не принес результатов, поэтому в призывах к диалогу нет необходимости. «Я предупреждал, что если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность и мы это сделаем. Боевые действия, продолжающиеся четвертый день, направлены на восстановление исторической справедливости», — сказал президент.

Он добавил, что азербайджанская армия укомплектована и в помощи извне не нуждается. Алиев сообщил, что дал указание командованию не предпринимать мер в отношении гражданского населения Армении.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

Армения и Азербайджан 30 лет ведут территориальный спор из-за Нагорного Карабаха. В 1991 году этот регион, в основном населенный армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, который попытался вернуть его силой. В 1994-м Азербайджан, Армения и непризнанная НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.