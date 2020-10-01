Армения отчиталась об уничтожении еще одного вертолета и самолета Азербайджана

Армянские военные уничтожили еще один вертолет и один самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на министерство обороны республики.

Удары были нанесены подразделениями противовоздушной обороны в зоне нагорно-карабахского конфликта на южном и юго-восточном направлениях, отчитались в военном ведомстве.

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«Братцы, помедленнее, я не успеваю считать», — написал официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook. По его сведениям, армянские военные сбили за 1 октября два военных вертолета и два самолета ВВС Азербайджана.

Ранее сообщалось, что Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбила азербайджанский вертолет на южном участке линии соприкосновения, он упал на территорию Ирана. В министерстве обороны Азербайджана информацию о потере воздушного судна опровергли, назвав ее «очередной ложью».

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. При этом президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.