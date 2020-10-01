Азербайджан назвал ложью потерю военного вертолета в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана не подтвердило сообщение армянской стороны о потере военного вертолета в зоне конфликта в Нагорном Карабахе и назвало его ложью. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы военного ведомства Вагифа Даргяхлы.

«Информация о сбитом военном вертолете и якобы его падении на территории Ирана — очередная ложь армянской стороны», — сказал Даргяхлы.

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По его словам, все средства Военно-воздушных сил Азербайджана находятся в полной боевой исправности.

Ранее 1 октября сообщалось, что Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбила азербайджанский вертолет на южном участке линии соприкосновения близ высоты Варазатумб (Леле Тепе). По предварительным данным, он упал на территорию Ирана.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. При этом президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.