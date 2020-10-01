Российских журналистов завалили одинаковыми письмами с обвинениями Армении

Российские журналисты получили одинаковые письма, где якобы содержатся доказательства сотрудничества Армении с террористами во время войны в Нагорном Карабахе. В рассылке оказались «Лента.ру», РБК и еще более десятка крупнейших СМИ страны.

Почту нескольких отделов «Ленты.ру» буквально завалили такими письмами в четверг, 1 октября, 08:50 мск. К моменту выхода новости скопилось уже 18 таких отправлений. Адресатами указаны разные люди. Примечательно, что они имеют преимущественно тюркские имена и фамилии.

Текст во всех письмах одинаковый. Заголовок гласит: «Доказательство участия арабских, сирийских и ливийских террористов на стороне Армении». В теле письма содержится ссылка на пост в Facebook со следующим пояснением: «Армянская сторона случайно показала доказательства участия арабских, сирийских и ливийских террористов на стороне Армении. На видео человек в армянской военной форме говорит на чистом арабском языке и рассказывает, что прибыл в Армению, чтобы воевать в Нагорном Карабахе. Убедительно просим вас осветить данную новость. Информация о видео опубликована в соцсети Фейсбук». Некоторые отправители указали, что запись уже стерта.

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«Лента.ру» изучила данную видеозапись и приняла решение не публиковать ее, поскольку она вызвала сомнения в достоверности. На кадрах низкого качества действительно запечатлен бородатый мужчина, сидящий на фоне стены, в военной форме с нашивками на армянском языке и с неопознанным флагом на головном уборе. Символ размыт, в нем только угадываются цвета национального флага Армении. На странице человека, который якобы опубликовал эту запись, данного поста нет.

Бои в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (Республике Арцах) с применением авиации и тяжелого вооружения начались 27 сентября после того, как Азербайджан объявил о начале «контрнаступательной операции» и ввел на эту территорию свои войска. Ереван также участвует в войне на правах гаранта безопасности Арцаха, кроме того, по словам премьера Никола Пашиняна, обстрелы затронули и ее территорию. Минобороны Армении в первый же день заявило, что располагает доказательствами участия сирийских и ливийских боевиков на стороне Баку, переброшенных в регион с помощью властей Анкары.

30 сентября, то есть накануне массовой рассылки в российские СМИ с аналогичным обвинением, но уже в адрес Армении, МИД России подтвердил, что осведомлен об этом. Азербайджан, а также Турция, участвующая в операции на его стороне силами своих ВВС, отрицают это. Также они отрицают и свою причастность к инциденту со штурмовиком Су-25 армянских ВВС, который был сбит 28 сентября в воздушном пространстве своей страны.

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