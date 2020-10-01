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Азербайджан обвинил Армению в ракетном обстреле

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в ракетном обстреле, передает Vesti.az.

В пресс-службе министерства заявили, что ракетный обстрел начался утром 1 октября. Он велся в направлении Джабраильско-Физулинского участка линии фронта.

«Мы требуем от армянской стороны, чтобы она немедленно остановила обстрел, и предупреждаем, что в противном случае предпримем адекватные ответные меры», — говорится в заявлении Минобороны.

27 сентября начались бои в Нагорном Карабахе — непризнанной республике, из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор. Азербайджан сообщил, что армянские войска обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил контрнаступление. Армения заявила, что азербайджанская армия напала на Нагорный Карабах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бои прекратятся после того, как Армения «в полном составе и немедленно» выведет свои войска с территории непризнанной Нагорного Карабаха.

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