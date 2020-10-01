Армения отозвала посла из Израиля из-за поставок оружия Азербайджану

Армения отозвала для консультаций своего посла из Израиля из-за поставок еврейским государством оружия Азербайджану. Об этом 1 октября сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, передает «Sputnik Армения».
«Для нас неприемлемы поставки Израилем сверхсовременного оружия Азербайджану. Мы неоднократно информировали об этом наших израильских коллег по дипломатическим каналам. Это особенно болезненно в то время, когда Азербайджан при поддержке Турции осуществляет широкомасштабную агрессию против Армении и Арцаха», — заявила Нагдалян.
27 сентября начались бои в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республика Арцах), из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор.
Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.
Президенты России, Франции и США 1 октября выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.