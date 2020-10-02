Армения заявила о готовности к переговорам о прекращении огня в Карабахе

Министерство иностранных дел Армении заявило о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы ОБСЕ, передает ТАСС.

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«Мы приветствуем тот факт, что главы стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ жестко осудили применение силы в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Армения привержена решить конфликт мирным путем», — говорится в заявлении МИД.

При этом Ереван добавил, что продолжит «решительно отражать агрессию Азербайджана».

Президенты России, Франции и США выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий. Три страны являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут территориальный спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях.