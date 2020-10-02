Азербайджан заявил о взятии высот в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило о взятии высот во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 2 октября, говорится на сайте ведомства.

«На Агдаринском направлении наши войска освободили господствующие высоты вокруг Мадагиза и контролируют этот пункт. На Джебраил-Физулинском направлении наши войска сломили сопротивление врага, вынудили его отступить и сумели продвинуться вперед», — сообщили в Минобороны.

Материалы по теме Третья Карабахская Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек «Кем вы себя возомнили?!» Армения и Азербайджан готовятся к войне за Карабах. Чем закончится очередное обострение на границе?

В Баку добавили, что азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку в направлении Муровдага.

Бои в Нагорном Карабахе вспыхнули 27 сентября. Армения и Азербайджан, которые 30 лет ведут территориальный спор за эту территорию, обвинили друг друга в провокациях.

Азербайджан утверждает, что взял под контроль семь сел и несколько стратегически важных высот. Президент Ильхам Алиев сообщал, что на «освобожденных территориях» водружен азербайджанский флаг.

Армения отрицала информацию о переходе сел под контроль Азербайджана. При этом руководство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщало о потере некоторых позиций.