Азербайджан взорвал соединяющий Армению с Карабахом мост

Вооруженные силы Азербайджана ударили по мосту через реку Акар, соединяющему Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. Взрыв моста попал на видео, сообщает «Sputnik Армения».

Ведутся инженерные работы по восстановлению поврежденных участков.

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Как писал в июне «Кавказский узел», в настоящий момент между Арменией и Нагорным Карабахом действуют две трассы: западная Горис — Степанакерт и северная Варденис — Мартакерт. Однако власти планируют построить третью дорогу.

Ранее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что азербайджанские войска нанесли удар по городу Степанакерт.

Баку заявил, что азербайджанские войска заняли господствующие высоты вокруг Мадагиза и продвинулись вперед на джебраил-физулинском направлении.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. Территориальный спор из-за региона идет 30 лет.