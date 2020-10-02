Степанакерт пообещал Баку нанести ответный удар

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) ответит соразмерно Баку на нанесенный по Степанакерту удар, пообещал пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян. Об этом пишет «Sputnik Армения».

«Будет соразмерный ответ, вся ответственность за который будет нести семья [президента Азербайджана Ильхама] Алиева», — заявил он.

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Вместе с тем представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook сообщил, что в результате обстрела Степанакерта ранены мирные жители.

Ранее 2 октября стало известно, что азербайджанские войска нанесли удар по столице НКР Степанакерту.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.